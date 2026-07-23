Создание привлекательного образа для технологических продуктов обсудят в Технопарке Нижполиграфа

Публичная дискуссия о формировании привлекательного образа российских технологических продуктов состоится 30 июля в 19:00 в Технопарке Нижполиграфа (16+), сообщают организаторы.
Участники обсудят, как интегрировать технологии в городскую среду, отразить их в повседневных предметах и сформировать живую технологическую субкультуру.
Модератором выступит Екатерина Чечиль, руководитель направления дизайна, технической эстетики и визуальной культуры Университета 2035, амбассадор промышленного дизайна в технологических отраслях. К участию приглашаются дизайнеры, инженеры, владельцы технологических компаний и представители образовательных учреждений.
Встреча пройдёт по адресу: ул. Варварская, д. 32. Вход по регистрации.