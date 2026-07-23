Инспекции ключевых объектов теплоэнергетики начались в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода приступила к активной фазе подготовки коммунального комплекса к отопительному сезону 2026−2027 годов, сообщили в пресс-службе мэрии. Глава города Юрий Шалабаев начал серию инспекций ключевых объектов теплоэнергетики, первым из которых стала Новогорьковская ТЭЦ в Кстове.
В ходе визита на станцию, которой в этом году исполняется 70 лет, мэр осмотрел котлотурбинный цех и главный щит управления. На встрече с руководством компании «Т Плюс» обсуждалась готовность инфраструктуры Кстовского района. По словам Юрия Шалабаева, ресурсоснабжающие организации синхронизировали свои графики с подготовкой жилого фонда: почти 5 тысяч многоквартирных домов (43% от общего числа) уже готовы принять тепло, а проверка сетей завершена на 92%.
«Пока все находится в плановых сроках», — подчеркнул глава города, отметив, что еженедельные штабы держат ситуацию на особом контроле. Инвестиции ПАО «Т Плюс» только за последние три года превысили 2 млрд рублей, при этом непосредственно на регламентные ремонты перед текущим сезоном направлено порядка 300 млн рублей. Директор филиала «Нижегородский» Группы «Т Плюс» Ирина Гнеушева подтвердила, что все запланированные работы идут по утвержденным графикам для обеспечения бесперебойной подачи ресурса.
Готовность самого Кстовского района оценил его глава Иван Уланов: из более чем тысячи домов около 700 фактически приведены в нормативное состояние, аналогичные темпы работ соблюдаются на социальных объектах — в школах, детских садах и домах культуры. Как сообщил и.о. директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Сергей Самсонов, уровень выполнения мероприятий сопоставим с показателями прошлого года.
Ранее сообщалось, что Автозаводская ТЭЦ прошла летние испытания и подтвердила готовность к пиковым нагрузкам.