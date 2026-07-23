Инспекции ключевых объектов теплоэнергетики начались в Нижнем Новгороде

В ходе визита на станцию, которой в этом году исполняется 70 лет, мэр осмотрел котлотурбинный цех и главный щит управления. На встрече с руководством компании «Т Плюс» обсуждалась готовность инфраструктуры Кстовского района. По словам Юрия Шалабаева, ресурсоснабжающие организации синхронизировали свои графики с подготовкой жилого фонда: почти 5 тысяч многоквартирных домов (43% от общего числа) уже готовы принять тепло, а проверка сетей завершена на 92%.