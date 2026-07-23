«Метеор» из Нижнего Новгорода в Сокольское запустят с 3 августа

Ранее мы рассказывали о маршрутах «Валдая» и «Метеора». Из Нижнего Новгорода на водном транспорте можно добраться до 16 регионов. Можно уплыть в путешествие в другой регион, а для любителей оставаться на территории области есть экскурсионно-прогулочное направление.