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«Метеор» из Нижнего Новгорода в Сокольское запустят с 3 августа

У теплохода появится новая остановка на маршруте.

Источник: Комсомольская правда

Из Нижнего Новгорода в Сокольское планируют запустить «Метеор» 3 августа. Об этом сообщила организация «Водолет» в социальных сетях.

Скоростное судно «Метеор 120Р» будет следовать из Нижнего Новгорода в Ярославль с новой остановкой в Сокольском. «Метеор» останавливается также в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме и Костроме.

Берег Нижнего Новгорода теплоход покинет в 9:20 и прибудет в Сокольское в 13:05. В Ярославле путешественники окажутся в 18:55.

Ранее мы рассказывали о маршрутах «Валдая» и «Метеора». Из Нижнего Новгорода на водном транспорте можно добраться до 16 регионов. Можно уплыть в путешествие в другой регион, а для любителей оставаться на территории области есть экскурсионно-прогулочное направление.

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