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Песни Высоцкого, рок и моноспектакль о море: 7 бесплатных концертов на любой вкус, которые состоятся в выходные

Легендарному барду посвятят несколько программ.

Источник: Клопс.ru

Классика, рок или бардовская песня? В ближайшие выходные в Калининграде запланированы концерты на любой вкус. «Клопс» рассказывает о музыкальных мероприятиях со свободным входом.

Рок-фестиваль MAXIMUM0+

Когда: суббота, 25 июля, 13:00 (детская зона), 16:00 (концертная программа).

Где: автодром «Экстрим 39» (Октябрьский остров).

Рок-фестиваль с участием групп из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Хедлайнер — группа «БЕZ Б». Также в программе рок-хиты от диджея SMOLIQUE и розыгрыш призов. Для посетителей будет организован фудкорт и детская зона с мастер-классами, анимацией и пенной дискотекой.

Вход свободный.

Музыкальная программа «Мелодии Балтики»12+

Когда: суббота, 25 июля, 15:00.

Где: библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62).

Концерт организует московская творческая школа «Камертон». Программа посвящена 80-летию Калининградской области.

Среди участников — пианисты, гобоисты, фаготисты, скрипачи и флейтисты. Концертмейстеры — Роман Мартынов и Денис Коржаневский. Для посетителей также будет подготовлена книжная выставка.

Вход свободный.

Вечер, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого12+

Когда: суббота, 25 июля, 16:00.

Где: Библиотека им. В. С. Высоцкого (Бакинская, 11).

Вечер памяти Владимира Высоцкого, приуроченный к 46-летию со дня его смерти. На сцену выйдут калининградские авторы-исполнители: Дмитрий Чернов, Владимир Сушко, Андрей Лазакович и Александра Веретенова.

В живом исполнении прозвучат знаменитые произведения Высоцкого: военная лирика, сатирические зарисовки и философские баллады.

Вход свободный.

Моноспектакль «Морская душа»0+

Когда: воскресенье, 26 июля, 11:00.

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7).

Литературно-музыкальный моноспектакль в исполнении актёра Калининградского областного драматического театра, артиста Ансамбля песни и пляски Балтийского флота Петра Мутина. Мероприятие посвящено Дню Военно-морского флота России.

Вход свободный.

Концерт «Песнь моя, лети…»6+

Когда: воскресенье, 26 июля, 14:00.

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).

Концерт, объединяющий живую музыку и поэзию. В программе — шедевры мировой классики, русского романса, народные песни и лирические композиции.

Прозвучат:

Русские романсы: «Не искушай меня без нужды», «Не пробуждай воспоминаний»; Классика: вальс Евгения Доги, Ave Maria Шуберта и Гуно, «Адажио» Альбинони, «Лебедь» Сен-Санса, «Хабанера» из оперы «Кармен» Бизе; Народные песни «Пряха», «Волга-реченька»; Песни Сергея Трофимова и Петра Булахова; Дуэты Чайковского, инструментальные пьесы Шопена.

Выступают солисты студии «Поющие сердца» Наталия Антонова и Александра Шлейкова.

Вход свободный.

Музыкально-поэтическая программа «Холодная весна»16+

Когда: воскресенье, 26 июля, 15:00.

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).

В концерте прозвучат стихотворения и песни о любви, душе, родном городе, а также комические зарисовки под гитару. На сцене — арт-проект «ТеАрт» в составе поэтессы и театроведа Евгении Чугреевой и автора-исполнителя, историка Ильи Чугреева.

Вход свободный.

Концерт памяти Владимира Высоцкого18+

Когда: воскресенье, 26 июля, 19:00.

Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1).

Концерт, посвящённый Дню памяти Владимира Высоцкого. Запланированы выступления калининградских артистов: Дмитрия Чернова, Владимира Борзова, ВладимираКраснопеева, Вадима Григорьева, Владимира и Галины Кот, Евгения Романова и Владимира Лобанова.

Вход свободный.

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