Песни Высоцкого, рок и моноспектакль о море: 7 бесплатных концертов на любой вкус, которые состоятся в выходные

Классика, рок или бардовская песня? В ближайшие выходные в Калининграде запланированы концерты на любой вкус. «Клопс» рассказывает о музыкальных мероприятиях со свободным входом.
Рок-фестиваль MAXIMUM0+
Когда: суббота, 25 июля, 13:00 (детская зона), 16:00 (концертная программа).
Где: автодром «Экстрим 39» (Октябрьский остров).
Рок-фестиваль с участием групп из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Хедлайнер — группа «БЕZ Б». Также в программе рок-хиты от диджея SMOLIQUE и розыгрыш призов. Для посетителей будет организован фудкорт и детская зона с мастер-классами, анимацией и пенной дискотекой.
Вход свободный.
Музыкальная программа «Мелодии Балтики»12+
Когда: суббота, 25 июля, 15:00.
Где: библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62).
Концерт организует московская творческая школа «Камертон». Программа посвящена 80-летию Калининградской области.
Среди участников — пианисты, гобоисты, фаготисты, скрипачи и флейтисты. Концертмейстеры — Роман Мартынов и Денис Коржаневский. Для посетителей также будет подготовлена книжная выставка.
Вход свободный.
Вечер, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого12+
Когда: суббота, 25 июля, 16:00.
Где: Библиотека им. В. С. Высоцкого (Бакинская, 11).
Вечер памяти Владимира Высоцкого, приуроченный к 46-летию со дня его смерти. На сцену выйдут калининградские авторы-исполнители: Дмитрий Чернов, Владимир Сушко, Андрей Лазакович и Александра Веретенова.
В живом исполнении прозвучат знаменитые произведения Высоцкого: военная лирика, сатирические зарисовки и философские баллады.
Вход свободный.
Моноспектакль «Морская душа»0+
Когда: воскресенье, 26 июля, 11:00.
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7).
Литературно-музыкальный моноспектакль в исполнении актёра Калининградского областного драматического театра, артиста Ансамбля песни и пляски Балтийского флота Петра Мутина. Мероприятие посвящено Дню Военно-морского флота России.
Вход свободный.
Концерт «Песнь моя, лети…»6+
Когда: воскресенье, 26 июля, 14:00.
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).
Концерт, объединяющий живую музыку и поэзию. В программе — шедевры мировой классики, русского романса, народные песни и лирические композиции.
Прозвучат:
Русские романсы: «Не искушай меня без нужды», «Не пробуждай воспоминаний»; Классика: вальс Евгения Доги, Ave Maria Шуберта и Гуно, «Адажио» Альбинони, «Лебедь» Сен-Санса, «Хабанера» из оперы «Кармен» Бизе; Народные песни «Пряха», «Волга-реченька»; Песни Сергея Трофимова и Петра Булахова; Дуэты Чайковского, инструментальные пьесы Шопена.
Выступают солисты студии «Поющие сердца» Наталия Антонова и Александра Шлейкова.
Вход свободный.
Музыкально-поэтическая программа «Холодная весна»16+
Когда: воскресенье, 26 июля, 15:00.
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).
В концерте прозвучат стихотворения и песни о любви, душе, родном городе, а также комические зарисовки под гитару. На сцене — арт-проект «ТеАрт» в составе поэтессы и театроведа Евгении Чугреевой и автора-исполнителя, историка Ильи Чугреева.
Вход свободный.
Концерт памяти Владимира Высоцкого18+
Когда: воскресенье, 26 июля, 19:00.
Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1).
Концерт, посвящённый Дню памяти Владимира Высоцкого. Запланированы выступления калининградских артистов: Дмитрия Чернова, Владимира Борзова, ВладимираКраснопеева, Вадима Григорьева, Владимира и Галины Кот, Евгения Романова и Владимира Лобанова.
Вход свободный.