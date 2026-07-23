Песни Высоцкого, рок и моноспектакль о море: 7 бесплатных концертов на любой вкус, которые состоятся в выходные

Рок-фестиваль с участием групп из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Хедлайнер — группа «БЕZ Б». Также в программе рок-хиты от диджея SMOLIQUE и розыгрыш призов. Для посетителей будет организован фудкорт и детская зона с мастер-классами, анимацией и пенной дискотекой.