Воронежский заповедник не добился возвращения иска к ЮВЖД на 174 млн в регион

Заповедник обратился в суд с иском к структуре РЖД в январе. В нем заявитель потребовал полностью возместить ущерб от лесного пожара, начавшегося 29 мая 2025 года. Представители учреждения утверждали, что возгорание возникло вследствие нарушений природоохранного законодательства, допущенных в полосе отвода воздушной линии электропередачи, принадлежащей ЮВЖД.