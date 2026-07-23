Сильнейшие ливни обрушились на штат Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул сильные дожди затопили десять муниципалитетов. Реки вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов, более тысячи человек пришлось покинуть свои дома, сообщает CNN Brazil.
Власти эвакуировали 1099 человек. В результате ливней уровень воды в реках поднялся до критических отметок. В городе Серафина-Корреа вода в реке Каррейру затопила мост, движение было временно перекрыто.
Часть территории в муниципалитете Лажеаду оказалась полностью затоплена. В среду, 22 июля, уровень воды в реке Такуари отметки в 23,87 м. Позже уровень воды в реке в опасных зонах достиг отметки 25 м.
В Лажеаду пришлось эвакуировать 35 собак из приюта «Парк-ду-Имигранте» в муниципальный питомник. Служба гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул призвала людей укрыться в безопасных местах до окончания паводков, а также предупредить соседей об опасности. Также ведомство рекомендует не возвращаться в эвакуированные районы до официального разрешения властей и заранее позаботиться о безопасности домашних животных на случай срочной эвакуации.
Паводки в Техасе.
В июле наводнения охватили регион Хилл-Кантри в штате Техас (США), в результате стихии уже погибли по меньше мере два человека. Стихия обрушилась на те же районы, где в июле 2025 года от наводнения погибли 137 человек. На этот раз в зоне подтоплений оказались 6 млн жителей Техаса в 57 округах.
В регионе выпало от 250 до 500 мм осадков. Уровень воды в поселении Центр-Пойнт поднялся почти на 9,7 м всего за четыре часа. Метеорологи не исключают риска возникновения торнадо.
Вода в округе поднялась настолько, что спасателям пришлось эвакуировать людей даже с чердаков частных домов. В операциях по спасению местных жителей задействовано около 2350 сотрудников экстренных служб, в том числе группы техасской оперативной группы, полицейские и специалисты из других штатов.
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