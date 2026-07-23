Сильнейшие ливни обрушились на штат Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии

В июле наводнения охватили регион Хилл-Кантри в штате Техас (США), в результате стихии уже погибли по меньше мере два человека. Стихия обрушилась на те же районы, где в июле 2025 года от наводнения погибли 137 человек. На этот раз в зоне подтоплений оказались 6 млн жителей Техаса в 57 округах.