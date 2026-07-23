В Москве подвели итоги испытаний беспилотного метро и назвали год запуска

В Москве завершился очередной этап испытаний первого в России беспилотного поезда метро.
За шесть месяцев тестовой эксплуатации инновационный состав, созданный на базе поезда «Москва-2024», преодолел более четырех тысяч километров по Большой кольцевой линии без пассажиров.
Как сообщили городские власти, за время испытаний специалисты проверили работу систем автоматического управления в различных режимах движения. Искусственный интеллект самостоятельно отвечает за разгон и торможение поезда, соблюдение графика, а также открытие и закрытие дверей на станциях.
При этом в кабине по-прежнему находится машинист, который контролирует работу комплекса и при необходимости может взять управление на себя. За весь период тестирования вмешательство человека не потребовалось.
Следующим этапом станет интеграция беспилотных составов в обычный график движения столичного метро. После завершения необходимых проверок планируется начать первые поездки с пассажирами. По предварительным планам, это может произойти уже в 2027 году.
В перспективе Москва рассчитывает сделать Большую кольцевую линию первой полностью беспилотной линией метро в стране. Реализация проекта позволит повысить точность движения поездов, увеличить надежность перевозок и станет одним из крупнейших технологических проектов городского транспорта последних лет.