Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве подвели итоги испытаний беспилотного метро и назвали год запуска

Искусственный интеллект самостоятельно отвечает за разгон и торможение поезда, соблюдение графика, а также открытие и закрытие дверей на станциях.

В Москве завершился очередной этап испытаний первого в России беспилотного поезда метро.

За шесть месяцев тестовой эксплуатации инновационный состав, созданный на базе поезда «Москва-2024», преодолел более четырех тысяч километров по Большой кольцевой линии без пассажиров.

Как сообщили городские власти, за время испытаний специалисты проверили работу систем автоматического управления в различных режимах движения. Искусственный интеллект самостоятельно отвечает за разгон и торможение поезда, соблюдение графика, а также открытие и закрытие дверей на станциях.

При этом в кабине по-прежнему находится машинист, который контролирует работу комплекса и при необходимости может взять управление на себя. За весь период тестирования вмешательство человека не потребовалось.

Следующим этапом станет интеграция беспилотных составов в обычный график движения столичного метро. После завершения необходимых проверок планируется начать первые поездки с пассажирами. По предварительным планам, это может произойти уже в 2027 году.

В перспективе Москва рассчитывает сделать Большую кольцевую линию первой полностью беспилотной линией метро в стране. Реализация проекта позволит повысить точность движения поездов, увеличить надежность перевозок и станет одним из крупнейших технологических проектов городского транспорта последних лет.