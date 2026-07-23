В Нижнем Новгороде собака выдала прятавшегося в диване должника

«От органов дознания гражданин всячески скрывался, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В ходе осмотра жилья судебные приставы обратили внимание на домашнюю собаку, крутившуюся вокруг складного дивана. Внутри этого предмета мебели и был обнаружен скрывавшийся гражданин, который никак не хотел покидать свое убежище и всеми силами цеплялся за конструкцию», — сообщили в ведомстве.