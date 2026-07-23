Исследование ВТБ, Литрес и «Читай-города»: две трети россиян хотя бы раз мечтали повторить подвиги и приключения из книг

Две трети опрошенных россиян — 66% — хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги героев книг. 40% представляли себя на месте персонажей, но понимали, что это лишь фантазии и мечты. 16% в детстве всерьез готовились стать героем: строили плоты/шалаши, искали сокровища во дворе, учились ориентироваться по звездам. 10% стараются привносить дух приключений в свою реальную жизнь: путешествовать, покорять горы, заниматься дайвингом и т.д.