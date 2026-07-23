Необычный театральный фестиваль пройдет в Нижнем с 31 июля по 2 августа

Театральный фестиваль «Специфик» (16+) стартует в Нижнем Новгороде: первый этап пройдёт с 31 июля по 2 августа. Организаторы опубликовали программу фестиваля в социальных сетях.
Главная особенность фестиваля — спектакли в нетипичных пространствах. В числе площадок — остров Гребневские пески, территория возле трамплина К‑60 и жилая квартира на Театральной площади.
Открывать программу 31 июля в 19:00 будет постановка «Маленькие трагедии» (16+) по произведениям А. С. Пушкина в интерпретации режиссёра Антона Морозова. Спектакль развернётся в квартире дома № 10 на улице Большой Покровской — зрители смогут наблюдать действие прямо с улицы. Длительность представления — 2 часа 30 минут.
Параллельно, в то же время, на острове Гребневские пески покажут «Чайку» (16+) по пьесе Чехова — в версии Сергея Тонышева. Сбор публики организуют на причале 1552, откуда зрителей доставят на остров и обратно на лодках. Время в пути — примерно час, продолжительность спектакля — 1 час 15 минут.
В 21:00 на нижней площадке трамплина К‑60 представят спектакль «Дни Турбиных» (16+) по драме Булгакова. Режиссёр постановки — Филипп Гуревич, длительность — 1 час 15 минут.
1 августа зрители смогут увидеть «Маленькие трагедии» (16+) в 12:00, 16:00 и 20:00, а «Дни Турбиных» (16+) — в 20:00 и 22:00. Площадки останутся прежними.
2 августа программа также продолжится: «Маленькие трагедии» (16+) покажут в 12:00, 16:00 и 20:00; «Чайку» (16+) — в 13:00, 16:00 и 19:00; «Дни Турбиных» (16+) — в 20:00 и 22:00. Все спектакли пройдут на тех же локациях.
Билеты на мероприятия уже доступны к покупке.
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