Необычный театральный фестиваль пройдет в Нижнем с 31 июля по 2 августа

Параллельно, в то же время, на острове Гребневские пески покажут «Чайку» (16+) по пьесе Чехова — в версии Сергея Тонышева. Сбор публики организуют на причале 1552, откуда зрителей доставят на остров и обратно на лодках. Время в пути — примерно час, продолжительность спектакля — 1 час 15 минут.