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Новая остановка на речном маршруте Нижний Новгород — Ярославль: «Метеоры» начали заходить в Сокольское

Маршрут из Нижнего Новгорода в Ярославль проходит через Чкаловск, Юрьевец, Кинешму и Кострому.

Источник: Время

Транспортная сеть Нижегородской области расширяется: на скоростном речном маршруте Нижний Новгород — Ярославль появилась новая точка притяжения. Министерство транспорта и автомобильных дорог региона сообщает об открытии остановки в рабочем поселке Сокольское для судов на подводных крыльях «Метеор 120Р».

«Теперь жители и гости региона могут воспользоваться скоростным речным транспортом, чтобы добраться до этого живописного места на Горьковском водохранилище», — отметили в министерстве.

Напомним, что маршрут из Нижнего Новгорода в Ярославль проходит через Чкаловск, Юрьевец, Кинешму и Кострому.

«Выбирайте удобный отрезок маршрута — билеты продаются как на весь путь, так и между остановками по пути следования», — призвали нижегородцев в Министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что «Метеоры» из Нижнего Новгорода в Пермь запустят с 27 июля.

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