Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Местные элиты стали разбирать на бутылочку?»: в Советске обнаружили пропажу деталей с поезда-памятника (видео)

В администрации муниципалитета прокомментировали инцидент.

Источник: Клопс.ru

С памятника-паровоза в Советске исчезли некоторые элементы конструкции. На это обратил внимание калининградский блогер, который снял видео у объекта и предположил, что к пропаже причастен кто-то из горожан. Роликом с «Клопс» поделился сам Женяй Огонь.

На записи блогер показывает отсутствующие детали и с иронией предполагает, что «местные элиты» якобы постепенно разбирают паровоз «под бутылочку» и «на бутылочку». Он также обращает внимание на лежащую рядом кучку какого-то материала и считает, что это может быть опасный для здоровья асбест.

Паровоз установлен в Советске у памятника первым переселенцам. Композиция посвящена людям, которые после Второй мировой войны приехали осваивать бывший Тильзит. Сам паровоз напоминает об истории железнодорожного сообщения в городе.

Как пояснил глава администрации Советского городского округа Аркадий Данилов, исчезновение деталей не связано с действиями местных жителей. Территория находится под наблюдением камер «Безопасного города».

По словам Данилова, элементы конструкции временно сняли представители РЖД: компании понадобилась одна из деталей, для чего они обратились к администрации. Железнодорожники пообещали заменить снятый элемент декоративной копией, но пока этого не сделали. Перед Днём города памятник планируют привести в порядок: его покрасят и выполнят необходимые работы по благоустройству.

Памятник первым переселенцам в Советске открыли в 2015 году. Семью из трёх человек, только прибывшую в регион, поместили вблизи трофейного паровоза 1943 года «ТЭ-7336», который раньше стоял на территории железнодорожной станции. В 2020 году неизвестные разожгли огонь в топке паровоза-памятника.