«Местные элиты стали разбирать на бутылочку?»: в Советске обнаружили пропажу деталей с поезда-памятника (видео)

С памятника-паровоза в Советске исчезли некоторые элементы конструкции. На это обратил внимание калининградский блогер, который снял видео у объекта и предположил, что к пропаже причастен кто-то из горожан. Роликом с «Клопс» поделился сам Женяй Огонь.
На записи блогер показывает отсутствующие детали и с иронией предполагает, что «местные элиты» якобы постепенно разбирают паровоз «под бутылочку» и «на бутылочку». Он также обращает внимание на лежащую рядом кучку какого-то материала и считает, что это может быть опасный для здоровья асбест.
Паровоз установлен в Советске у памятника первым переселенцам. Композиция посвящена людям, которые после Второй мировой войны приехали осваивать бывший Тильзит. Сам паровоз напоминает об истории железнодорожного сообщения в городе.
Как пояснил глава администрации Советского городского округа Аркадий Данилов, исчезновение деталей не связано с действиями местных жителей. Территория находится под наблюдением камер «Безопасного города».
По словам Данилова, элементы конструкции временно сняли представители РЖД: компании понадобилась одна из деталей, для чего они обратились к администрации. Железнодорожники пообещали заменить снятый элемент декоративной копией, но пока этого не сделали. Перед Днём города памятник планируют привести в порядок: его покрасят и выполнят необходимые работы по благоустройству.
Памятник первым переселенцам в Советске открыли в 2015 году. Семью из трёх человек, только прибывшую в регион, поместили вблизи трофейного паровоза 1943 года «ТЭ-7336», который раньше стоял на территории железнодорожной станции. В 2020 году неизвестные разожгли огонь в топке паровоза-памятника.