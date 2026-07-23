«Местные элиты стали разбирать на бутылочку?»: в Советске обнаружили пропажу деталей с поезда-памятника (видео)

На записи блогер показывает отсутствующие детали и с иронией предполагает, что «местные элиты» якобы постепенно разбирают паровоз «под бутылочку» и «на бутылочку». Он также обращает внимание на лежащую рядом кучку какого-то материала и считает, что это может быть опасный для здоровья асбест.