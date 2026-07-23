Более 117 тысяч волгоградцев проверились на рак с начала года

Врачи направляют пациентов в ЦАОПы при подозрении на новообразования. Там проводят все необходимые исследования и ставят точный диагноз. Если онкологию подтверждают, человека сразу направляют на лечение. Сейчас в регионе работают 14 таких центров. Они находятся в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Калаче-на-Дону и Палласовке. Все центры оснастили современным диагностическим оборудованием.