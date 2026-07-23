Шеф-повар Синицын раскрыл, как правильно подготовить, заморозить и хранить грибы

Каждый вид грибов требует своего подхода. Лисички, например, ценятся за свои полезные свойства, но их легко переготовить. Чтобы сохранить сочность и пользу, грибы можно обжарить в течение нескольких минут, затем откинуть на сито и сцедить выделившийся сок, затем выпарить его на сковороде и добавить специи. После этого грибы возвращают в сковороду, солят и обжаривают ещё минуту.