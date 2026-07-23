Шеф-повар Синицын раскрыл, как правильно подготовить, заморозить и хранить грибы

Сбор грибов — это не только увлекательное занятие, но и возможность сохранить их вкус и полезные свойства на долгое время. Однако, чтобы грибы не потеряли свои качества, нужно правильно их заморозить. Шеф-повар, международный кулинарный судья, телеведущий Сергей Синицын в интервью для 360.ru рассказал об основным правилах и поделился советами.
Подготовка грибов к заморозке.
Сергей Синицын рекомендует нарезать и полностью подготовить грибы перед заморозкой. Это сделает их более безопасными и улучшит качество заморозки.
Если грибы были сварены, это не только сделает их безопасными, но и поможет им лучше пропитаться влагой, что облегчит процесс заморозки.
Безопасность грибов.
Особенно важно обеспечить безопасность грибов, если вы собираете их самостоятельно или покупаете на рынке. Сергей Синицын советует спрашивать у продавцов, откуда грибы, где они собраны и привезены. Это поможет избежать покупки некачественного продукта или грибов, собранных в загрязнённых местах.
Также рекомендуется проваривать грибы в трёх водах. Это поможет избавиться от веществ, которые грибы могли накопить в процессе роста. Для этого грибы варят 40 минут, затем сливают воду и повторяют процесс ещё два раза.
Особенности приготовления разных видов грибов.
Каждый вид грибов требует своего подхода. Лисички, например, ценятся за свои полезные свойства, но их легко переготовить. Чтобы сохранить сочность и пользу, грибы можно обжарить в течение нескольких минут, затем откинуть на сито и сцедить выделившийся сок, затем выпарить его на сковороде и добавить специи. После этого грибы возвращают в сковороду, солят и обжаривают ещё минуту.
Белые грибы могут быть яркими по вкусу или, наоборот, слабыми. Вторые можно использовать для приготовления супов или добавлять в блюда с другими грибами.
Опята прекрасно подходят для маринования, жарки и сочетания с картофельным пюре или пюре из пастернака. Они считаются безопасными грибами, которые можно есть во время сезона.
Грузди считаются благородными грибами. но требуют тщательной промывки, чтобы избавиться от песка. Их можно промыть под душем.
Заморозка обжаренных грибов.
Замораживать можно не только сырые или отварные грибы, но и обжаренные, включая грибы с луком. Это особенно удобно для тех, кто любит грибы в готовом виде.
Хранение замороженных грибов.
Срок хранения замороженных грибов зависит от упаковки и температуры. Вакуумные контейнеры и пакеты значительно продлевают срок хранения, так как исключают доступ кислорода. В обычных пакетах или контейнерах грибы можно хранить от месяца (при −5…-7 ℃) до трёх (при −18 ℃).
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