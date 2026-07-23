Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области планируют запретить пивные магазины в многоэтажках

На Дону предложили запретить продажу алкоголя в магазинах, работающих в многоквартирных домах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют запретить продажу разливного алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующие поправки в региональный закон сейчас находятся на обсуждении. Информация опубликована на сайте донского правительства.

— Целью правового регулирования является установление запрета в сфере розничной продажи напитков в многоквартирных домах, для повышения эффективности борьбы с нелегальным рынком, — уточняется в уведомлении властей.

Прием предложений по проекту изменений в областной закон продлится до 31 июля 2026 года. Предварительно, новые меры могут вступить в силу не позднее 1 января 2027 года. Разработчик проекта — департамент потребительского рынка Ростовской области.

Власти отмечают, что торговые точки часто находятся на первых или цокольных этажах, и жильцы домов регулярно жалуются на конфликтные ситуации.

Только в первом квартале 2026 года более 80% всех обращений касались нарушений при продаже разливных напитков. За этот же период из оборота изъяли 1500 литров пенного без документов, при этом 800 литров нелегального алкоголя нашли именно в магазинах жилых домов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.