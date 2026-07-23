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В Немане из-за ремонта путей перекроют два железнодорожных переезда

Работы проводятся в рамках капитального ремонта пути на участке Советск — Неман.

В Немане с 27 по 30 июля будет закрыто движение через два железнодорожных переезда. Ограничения связаны с капитальным ремонтом железнодорожного пути, сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.

Переезд на улице Советской будет закрыт для автомобилей с 22:00 27 июля до 22:00 28 июля. Переезд на улице Островского перекроют с 22:30 28 июля до 22:00 30 июля.

За это время железнодорожники заменят рельсошпальную решетку и резинокордовый настил. Работы проводятся в рамках капитального ремонта пути на участке Советск — Неман.