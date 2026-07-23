Ростовчане устроили нарколабораторию в квартире и были задержаны полицией

При обыске полицейские нашли ряд предметов, значимых для расследования: ёмкости, полимерные пакеты с фиксаторами, свёртки, электронные весы с остатками вещества и другие улики. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества — наркотики растительного происхождения. В частности, правоохранители обнаружили более 100 граммов каннабиса и гашишное масло.