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Ростовчане устроили нарколабораторию в квартире и были задержаны полицией

Во время оперативных мероприятий полицейские задержали в квартире 43-летнего и 44-летнего мужчин.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области пресекли противоправную деятельность двух ростовчан — 43‑летнего и 44‑летнего мужчин. Подозреваемых задержали в квартире в ходе оперативных мероприятий.

При обыске полицейские нашли ряд предметов, значимых для расследования: ёмкости, полимерные пакеты с фиксаторами, свёртки, электронные весы с остатками вещества и другие улики. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества — наркотики растительного происхождения. В частности, правоохранители обнаружили более 100 граммов каннабиса и гашишное масло.

Кроме того, у мужчин изъяли мобильные телефоны и банковские карты.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По решению суда подозреваемые заключены под стражу.