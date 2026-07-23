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На двух заводах Воронежа проверят системы оповещения: сирены взвоют 24 июля

Звук тревоги горожане услышат в первой половине дня.

Источник: Аргументы и факты

Сирены услышат жители двух районов Воронежа в пятницу, 24 июля. Они зазвучат в связи с проверкой систем оповещения на предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 11:00 до 11:15 сирены взвоют на заводе «Электросигнал» на улице Электросигнальной.

Системы оповещения на заводе «Воронежстальмост», расположенном на улице Волгоградской, проверят в период с 13:00 до 14:00.

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