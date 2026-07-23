На двух заводах Воронежа проверят системы оповещения: сирены взвоют 24 июля

Сирены услышат жители двух районов Воронежа в пятницу, 24 июля. Они зазвучат в связи с проверкой систем оповещения на предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С 11:00 до 11:15 сирены взвоют на заводе «Электросигнал» на улице Электросигнальной.
Системы оповещения на заводе «Воронежстальмост», расположенном на улице Волгоградской, проверят в период с 13:00 до 14:00.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше