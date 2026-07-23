Архитектурный облик масштабного склада утвердили в Нижнем Новгороде

Складской комплекс построят в Нижегородской области в поселке Черепичном. Минград уже согласовал его архитектурно-градостроительный облик. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.
Склад сделают одноэтажным, его площадь — 6,6 тысяч квадратных метров. Общая площадь застройки будет занимать немного больше — 6,8 тысяч.
В приказе есть приложение с иллюстрациями, на которых изображена визуализация проекта. Так, согласно ей, здание будет выполнено в синем цвете.
Инвестором выступает компания «Хайджин текнолоджиз».