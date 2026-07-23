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Дрон атаковал турецкий сухогруз в Черном море

В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз M/V Reyhan Sarı, перевозивший уголь из Тамани в Трабзон. Погиб 54-летний член экипажа, еще троих пострадавших эвакуировали береговой охраной. Судно, несмотря на повреждения корпуса и машинного отделения, дошло до пункта назначения. Это уже пятое судно, атакованное в Черном море с 17 июля. Глава МИД России Сергей Лавров назвал атаки в Черном море терроризмом.

Источник: Газета.Ру

В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз M/V Reyhan Sarı, перевозивший уголь из Тамани в Трабзон. Погиб 54-летний член экипажа, еще троих пострадавших эвакуировали береговой охраной. Судно, несмотря на повреждения корпуса и машинного отделения, дошло до пункта назначения. Это уже пятое судно, атакованное в Черном море с 17 июля. Глава МИД России Сергей Лавров назвал атаки в Черном море терроризмом.

БПЛА атаковал в Черном море турецкий сухогруз M/V Reyhan Sarı, в результате удара погиб один член экипажа, сообщила турецкая газета Sabah.

По данным издания, турецкое судно перевозило уголь из Тамани в турецкий порт Трабзон на северо-восточном побережье и подверглось удару у Новороссийска.

В результате погиб 54-летний член экипажа, который во время атаки находился в машинном отделении судна. Еще трех пострадавших, получивших ранения, эвакуировали в вертолетом береговой охраны в порт Самсун и местные больницы.

Как пишет издание Deniz Haber, несмотря на повреждения корпуса и машинного отделения, судно продолжило движение и прибыло в пункт назначения. В районе удара ведутся поисковые работы.

Один из пострадавших членов экипажа сообщил, что первый удар пришелся по его каюте, после чего он оказался зажат под обломками, а выбраться ему помогли коллеги. Второй взрыв произошел, когда моряки уже находились в лазарете.

Новые атаки.

Это уже не первая атака на судно в Черном море за последние несколько дней.

Ранее, 17 июля, был дважды атакован танкер Nordic Zenith под флагом Либерии, с которого пришлось эвакуировать экипаж. Затем уже 19 июля были атакованы еще два танкера в морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. По данным консорциума, нападение произошло во время операции по погрузке нефти, которая была остановлена.

В ночь на 20 июля в акватории терминала был атакован танкер NELSA, находившийся на погрузке. Как сообщили в КТК, беспилотник попал в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением. ~После удара на палубе и в отсеках танкера начался пожар.~

Возгорание в течение нескольких часов ликвидировали погрузочные бригады танкера и силы аварийного реагирования.

«Интернациональный экипаж был эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть. Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено», — сообщили в пресс-службе консорциума.

МИД Казахстана назвал атаки беспилотников 17 и 19 июля на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК, ~посягательством на интересы страны.~

Конфликт в Черном море.

Глава МИД Турции Хакан Фидан 16 июля на встрече в Киеве с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой заявил, что Анкара выступает против расширения боевых действий на Черное море.

«Мы не хотим, чтобы война перекинулась на Черное море. Обстрелы портов, танкеров и рыболовецких судов в Черном море, угроза жизни мирных жителей недопустимы», — приводит его слова агентство Anadolu.

Он также призвал возобновить российско-украинские переговоры в Стамбуле.

«Я считаю, что продолжение стамбульских переговоров по российско-украинской войне при посредничестве Турции в тех же рамках было бы очень полезным», — отметил глава турецкого МИД.

Реакция России.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал действия в Азовском и Черном морях терроризмом.

«Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям. Просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море и в Черном море, кстати сказать», — отметил глава российской дипломатии.

До этого в декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин охарактеризовал удары по гражданским судам в Черном море как пиратство.

«Знаю, что это происходило — атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, ничто иное», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в ответ на эти атаки Россия расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в ее порты.

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