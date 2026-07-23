Дрон атаковал турецкий сухогруз в Черном море

«Это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям. Просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм, который проявляется не только в Азовском море и в Черном море, кстати сказать», — отметил глава российской дипломатии.