Повышение солености изменило состав моллюсков Азовского моря

Экосистема Азовского моря переживает существенные изменения. Одним из ключевых факторов стало повышение солености воды до 14−15‰, что создало благоприятные условия для распространения креветок, скафарки (анадары), рапаны и мидии. Об этом сообщает пресс-служба Южного филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии».
По данным ученых, ареал этих видов расширился, их численность и биомасса выросли, а роль моллюсков в промысле заметно возросла. Первая специализированная съемка в Азовском море была проведена в 2025 году. Она выявила значительные запасы скафарки (анадары). На основе полученных данных специалисты впервые предложили меры по регулированию ее добычи с помощью ножевых драг — орудий лова, которые в Азовском море прежде не применялись.
В ходе нынешней экспедиции исследователи изучили численность, биомассу и пространственное распределение рапаны, мидии и скафарки (анадары). В сообщении отмечается, что полученные результаты позволят точнее оценить промысловые запасы моллюсков и дадут рыболовной отрасли четкие ориентиры для развития: выбор оптимальных орудий лова и планирование объемов вылова с учетом сохранения устойчивости популяций.