Повышение солености изменило состав моллюсков Азовского моря

По данным ученых, ареал этих видов расширился, их численность и биомасса выросли, а роль моллюсков в промысле заметно возросла. Первая специализированная съемка в Азовском море была проведена в 2025 году. Она выявила значительные запасы скафарки (анадары). На основе полученных данных специалисты впервые предложили меры по регулированию ее добычи с помощью ножевых драг — орудий лова, которые в Азовском море прежде не применялись.