Белгородская область получит 3 млрд на поддержку энергетической инфраструктуры

Федеральное правительство направит Белгородской области свыше 3,2 млрд руб. на поддержку топливно-энергетического комплекса в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Финансирование предназначено для возмещения затрат на закупку мобильных модульных подстанций и силовых трансформаторов. Их установка обеспечит стабильную подачу электроэнергии потребителям региона.
На этой неделе стало известно, что правительство России выделит Белгородской области около 5,4 млрд руб. для приобретения нескольких десятков модульных котельных, их монтажа и подключения к сетям теплоснабжения.