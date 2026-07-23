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Эксперт посоветовал начинать обучение детей финансовой грамотности с 10 лет

Бархота: можно оформить детскую банковскую карту, научить с ней обращаться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Обучение детей финансовой грамотности стоит начинать с 10 лет, например, оформив детскую карту с небольшим лимитом и показав, как ею пользоваться, рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«Я думаю, что можно начинать где-то с 10 лет постепенно расширять спектр соответствующих инструментов и давать некоторые практические упражнения. Например, оформить детскую карту с маленьким, положить на нее деньги, показать, как можно с ней обращаться», — сказал Бархота 360.ru.

По словам эксперта, первые знания о деньгах у детей обычно появляются с получением средств на карманные расходы, при этом многие родители предпочитают давать не наличные, а дебетовую карту. Специалист посоветовал сначала обсудить с ребенком, что такое материальные ценности, и объяснить, что деньги — это инструмент, а не цель.