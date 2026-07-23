Apple разработает MacBook Neo 2. Каким будет ее самый доступный ноутбук

Всего 8 Гб оперативной памяти в базе называли одним из наиболее спорных решений в случае с первым MacBook Neo. Все остальные ноутбуки Apple на сегодняшний день имеют минимум 16 Гб ОЗУ. Как ожидается, MacBook Neo следующего поколения будет доступен с 12 Гб, так как именно с таким объемом оперативки работает чип A19 Pro на iPhone 17 Pro и iPhone Air.