Apple разработает MacBook Neo 2. Каким будет ее самый доступный ноутбук

В марте 2026 года Apple представила MacBook Neo, который стал самым доступным ноутбуком в линейке американского техгиганта и его первым подобным устройством стоимостью менее $1 тыс. Модель получила восторженные отзывы и от профильных медиа, и от рядовых пользователей, а также разошлась огромным тиражом по всему миру.
Теперь в Купертино уже ведут разработку доступного ноутбука следующего поколения. Мы собрали все самое главное, что известно о MacBook Neo на данный момент.
Более мощный чип от iPhone 17 Pro.
Нынешний MacBook Neo базируется на чипе A18 Pro, которым оснащали iPhone 16 Pro. Согласно данным Bloomberg, модель второго поколения получит процессор A19 Pro, используемый на флагманских смартфонах iPhone 17 Pro и iPhone Air.
Эта платформа работает примерно на 10−15% быстрее предшественника, согласно одноядерным и многоядерным тестам центрального процессора. Прирост производительности графического процессора еще более значителен: бенчмарки показывают увеличение до 40% для A19 Pro. Такие результаты в том числе связаны с тем, что каждое ядро GPU имеет интегрированные нейронные ускорители.
При этом предполагается, что в случае с MacBook Neo 2 компания из Купертино будет использовать особую версию чипсета. В то время как A19 Pro имеет 6-ядерный графический процессор, вариант данной платформы для следующего MacBook Neo, вероятно, получит 5-ядерный GPU.
Больше оперативной памяти.
Всего 8 Гб оперативной памяти в базе называли одним из наиболее спорных решений в случае с первым MacBook Neo. Все остальные ноутбуки Apple на сегодняшний день имеют минимум 16 Гб ОЗУ. Как ожидается, MacBook Neo следующего поколения будет доступен с 12 Гб, так как именно с таким объемом оперативки работает чип A19 Pro на iPhone 17 Pro и iPhone Air.
Новые функции искусственного интеллекта.
Увеличение объема оперативной памяти на 50% означает, что устройство обеспечит поддержку AFM 3 Core Advanced — самой мощной мультимодальной модели искусственного интеллекта Apple, содержащей около 20 миллиардов параметров. Таким образом, обладатели относительно недорогого ноутбука получат доступ к наиболее передовым функциям ИИ, которые прежде были недоступны на оригинальной модели.
Таким образом, MacBook Neo 2 станет совершенно другим устройством с точки зрения вычислительной и графической производительности с расширенным набором инструментов на базе ИИ.
Новые цвета.
Нынешний MacBook Neo доступен в корпусах самых разных необычных расцветок, в том числе цитрусовой, розовой, индиго и серебристой. Не исключено, что к выходу доступного ноутбука второго поколения Apple разнообразит палитру новыми интересными оттенками.
Дата выхода и цены MacBook Neo 2.
Apple пока официально не анонсировала MacBook Neo второго поколения, однако можно предположить, что следующий бюджетный ноутбук выйдет примерно через год после дебюта оригинальной модели — весной 2027 года.
Цены на нынешний MacBook Neo стартуют с отметки $599 (в России — от 58 тыс. руб.). Учитывая прогнозируемое увеличение объема оперативной памяти и подорожание компонентов ОЗУ во всем мире на фоне ажиотажа вокруг нейросетей, итоговая стоимость ноутбука следующего поколения может вырасти.