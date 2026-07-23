В Иркутской области реконструировали мост через реку Верхний Аканак

Мост через реку Верхний Аканак реконструировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Переправа является частью трассы Бодайбо — Кропоткин. Реконструкция сооружения стартовала в 2025 году. Подрядчик заменил старые деревянные опоры на новые железобетонные, обустроил пролетное строение и автомобильные подходы к мосту, уложил мостовое полотно, смонтировал барьерное и перильное ограждения.
«Мост расположен в месте, где работают крупные предприятия. По нему проезжает много тяжеловесной техники. Это было учтено при проведении реконструкции. Расчетная скорость движения по мосту составляет до 80 км/ч. Сейчас по нему обеспечено комфортное и безопасное движение», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.