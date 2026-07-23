ФК «Нижний Новгород» договорился о переходе Владислава Карапузова в аренду в «Урал»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» сообщил о переходе прав на полузащитника Владислава Карапузова в екатеринбургский «Урал». Стороны договорились, что сезон-2026/27 игрок проведёт в Екатеринбурге на правах аренды.
Карапузов перешёл в «Нижний Новгород» летом 2023 года. В прошлом сезоне он уже выступал за «Урал» в аренде, где провёл 20 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
«Пожелаем Владу успешного этапа карьеры в Екатеринбурге!» — заявили в нижегородском клубе.
Ранее сообщалось, что 30 женских команд из 15 регионов России и Беларуси сыграют в Нижнем Новгороде на фестивале футбола.