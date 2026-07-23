Более 60 многодетных семей Кузбасса получили выплату на погашение ипотеки

Дополнительную меру поддержки в виде выплаты на погашение ипотеки получили 63 многодетные семьи в Кузбассе. Подобная помощь реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
Эта мера поддержки предоставляется семьям, у которых в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года родился третий ребенок или последующие дети, и у которых есть действующая ипотека на дату обращения за выплатой. Размер региональной выплаты составляет 550 тысяч рублей. Подать заявление на получение выплаты можно через портал «Госуслуги».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.