Более 60 многодетных семей Кузбасса получили выплату на погашение ипотеки

Эта мера поддержки предоставляется семьям, у которых в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года родился третий ребенок или последующие дети, и у которых есть действующая ипотека на дату обращения за выплатой. Размер региональной выплаты составляет 550 тысяч рублей. Подать заявление на получение выплаты можно через портал «Госуслуги».