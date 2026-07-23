Из-за ремонта дороги из Донского в Янтарный с 30 июля изменят схему движения автобусов

отправление — в 7:40, прибытие на остановку «Азалия» — в 7:48, пересадка на автобус № 120 на улице Балебина в Янтарном — в 08:05 в Янтарном, прибытие в Калининград — в 9:50; отправление — в 8:40, остановка «Азалия» — в 8:48, остановка на Балебина — в 9:05, прибытие в Калининград — в 10:50; отправление — в 10:35, остановка «Азалия» — в 10:43, остановка на Балебина — в 11:00, прибытие в Калининград — в 12:45; отправление — в 13:30, остановка «Азалия» — в 13:38, остановка на Балебина — в 14:00, прибытие в Калининград — в 15:45.