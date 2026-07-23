Из-за ремонта дороги из Донского в Янтарный с 30 июля изменят схему движения автобусов. Об этом сообщили на странице регионального Мининфраструктуры «ВКонтакте».
Автобус № 120 «Калининград-Синявино».
отправление из Синявино — в 6:05; отправление из Калининграда — в 17:30; отправление из Синявино — в 19:20;
Стыковка автобуса № 120 с городским маршрутом № 1.
Из Синявино:
отправление — в 7:40, прибытие на остановку «Азалия» — в 7:48, пересадка на автобус № 120 на улице Балебина в Янтарном — в 08:05 в Янтарном, прибытие в Калининград — в 9:50; отправление — в 8:40, остановка «Азалия» — в 8:48, остановка на Балебина — в 9:05, прибытие в Калининград — в 10:50; отправление — в 10:35, остановка «Азалия» — в 10:43, остановка на Балебина — в 11:00, прибытие в Калининград — в 12:45; отправление — в 13:30, остановка «Азалия» — в 13:38, остановка на Балебина — в 14:00, прибытие в Калининград — в 15:45.
Из Калининграда:
отправление автобуса № 120 — в 7:25, прибытие на улицу Балебина — в 9:00, пересадка на автобус № 1 на остановке «Азалия» — в 9:25, прибытие в Синявино — в 9:35; отправление — в 12:20, остановка на Балебина — в 13:41, остановка «Азалия» — в 13:55, прибытие в Синявино — в 14:10; отправление — в 14:20, остановка на Балебина — в 15:41, остановка «Азалия» — в 16:10, прибытие в Синявино — в 16:25.
«Остальные рейсы пойдут до остановки “улица Балебина” в Янтарном. Уточнённое расписание будет размещено на сайте автовокзала», — отметили в министерстве.
АО «Автомагистраль» отремонтирует 7,6 километра трассы Донское — Синявино — Янтарный. Стоимость работ составит 1,2 млрд рублей. Реконструкцию обещают завершить в 2027-м. Ранее сообщали, что на время работ введут одностороннее движение от посёлка Синявино в сторону посёлка Донское. В Донском перекроют улицу Янтарную на участке до дома № 1 на Степанова. Объезд организуют по Комсомольской и Садовой.
Для реконструкции дороги разрешили вырубить 545 деревьева. Кроме того, изымали 37 участков. Почти все они являются землями сельскохозяйственного назначения — под ведение садоводства и огородничества. Территории относятся к Донскому, Прислово, Синявино и Янтарному.