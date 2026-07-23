СК рассказал, как погоня за «легкими деньгами» отправляет подростков за решетку

Но и этого ему показалось мало, и подросток развернул бурную онлайн-активность: транслировал символику экстремистов, вербовал единомышленников и создавал токсичный информационный фон, готовя почву для реального теракта в Нижегородской области. Однако его планы рухнули благодаря четкой работе сотрудников регионального УФСБ. При обыске в комнате подозреваемого следователи обнаружили не только детали для бомбы, но и запрещенную литературу. Фемида не стала с ним церемониться и вынесла строгий приговор — 8 лет в колонии строгого режима по статье за участие в террористической организации, прохождение обучения в целях терроризма и приготовление к теракту.