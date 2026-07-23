Бизнесмены Тюменской области посетили Исетский округ с экскурсией

Экскурсия для предпринимателей Тюменской области была организована в Исетском муниципальном округе в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Участниками поездки стали гости из Заводоуковского, Упоровского округов и Тюмени, представители регионального инвестиционного агентства и торгово-промышленной палаты. В течение дня их ждали поездки по действующим производствам округа, осмотр свободных помещений и участков, муниципальных инвестплощадок с готовыми коммуникациями.
«Основная задача подобных выездов — дать предпринимателям возможность увидеть территорию “вживую”, оценить инфраструктуру и логистику своими глазами. Именно такой формат прямого контакта позволяет выйти за рамки презентаций, найти точки соприкосновения и заложить фундамент для реальных партнерств, новых производств и инвестиционных проектов в регионе», — отметила заместитель директора центра по работе с предпринимателями и предприятиями торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Наумова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.