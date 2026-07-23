Бизнесмены Тюменской области посетили Исетский округ с экскурсией

«Основная задача подобных выездов — дать предпринимателям возможность увидеть территорию “вживую”, оценить инфраструктуру и логистику своими глазами. Именно такой формат прямого контакта позволяет выйти за рамки презентаций, найти точки соприкосновения и заложить фундамент для реальных партнерств, новых производств и инвестиционных проектов в регионе», — отметила заместитель директора центра по работе с предпринимателями и предприятиями торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Наумова.