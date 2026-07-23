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Экс-главе Зернограда Ирине Полищук назначено четыре года колонии

Зерноградский районный суд Ростовской области приговорил бывшую главу администрации Зернограда Ирину Полищук к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона.

Зерноградский районный суд Ростовской области приговорил бывшую главу администрации Зернограда Ирину Полищук к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона.

«С Полищук взыскано в пользу муниципального образования 'Зерноградское городское поселение» сумма ущерба в размере 1,6 млн руб. «, — также сообщили в ведомстве. По версии следствия, чиновница дала указание подрядчику выполнить грейдирование дорог щебнем, а в итоговых документах указать ложные сведения о проведении более дорогостоящих работ. Суд признал ее виновной по п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).