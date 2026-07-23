Дмитрий Чернышенко провел встречу с добровольцами

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин определил национальную цель по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности. Корпоративное волонтерство в России выступает непосредственным драйвером развития экономики страны. В 2023 году его доля в ВВП России составила порядка 290 миллиардов рублей, а уже в 2024 году — более 400 миллиардов. Волонтерство все чаще закладывается в стратегию бизнеса, это отражено в документах стратегического планирования компаний, корпоративное волонтерство становится стандартом современных работодателей», — заявил Чернышенко.