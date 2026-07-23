Дмитрий Чернышенко провел встречу с добровольцами

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился с добровольцами, представителями НКО, объединений и компаний, которые развивают корпоративное волонтерство в своих организациях. Об этом сообщили в правительстве РФ.
«Наш Президент Владимир Владимирович Путин определил национальную цель по реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности. Корпоративное волонтерство в России выступает непосредственным драйвером развития экономики страны. В 2023 году его доля в ВВП России составила порядка 290 миллиардов рублей, а уже в 2024 году — более 400 миллиардов. Волонтерство все чаще закладывается в стратегию бизнеса, это отражено в документах стратегического планирования компаний, корпоративное волонтерство становится стандартом современных работодателей», — заявил Чернышенко.
В прошлом году был принят закон о поддержке корпоративного добровольчества. Он позволяет включать этот пункт в коллективные трудовые договоры. Активно строится инфраструктура для эффективного взаимодействия государства, представителей компаний и НКО.
Вице-премьер отметил важность учета волонтерского опыта — подтвержденной истории добрых дел человека. Он предложил развивать на платформе «Добро.РФ» корпоративный сегмент. Дмитрий Чернышенко также поддержал вовлечение госслужащих в добровольчество и социальные проекты.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.