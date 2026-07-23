Педагогическая династия из Выксы помогает детям с особенностями поверить в себя

Три поколения семьи Клярфельд посвятили себя образованию. Общий педагогический стаж династии превышает 80 лет. Основательница начинала с танцевального ансамбля в речном училище, дочь долгие годы готовила рабочих, а внук сегодня учит детей с ментальными и физическими нарушениями. О том, как передается не просто профессия, а призвание помогать тем, кому труднее всего, рассказала Pravda-nn.ru.
Основательница династии Надежда Николаевна Клярфельд отдала педагогике 52 года. Ее жизненное кредо — не запрещать, а направлять, не принуждать, а убеждать и предоставлять свободу выбора. После окончания культпросветучилища она пришла в Шиморское речное училище художественным руководителем танцевального ансамбля. Молодой хрупкой девушке потребовались огромное терпение и педагогический такт, чтобы научить русскому народному танцу мальчишек, которые, казалось, грезили лишь техническими дисциплинами.
Сегодня Надежда Николаевна трудится библиотекарем в Выксунском металлургическом колледже имени А. А. Козерадского и возглавляет исторический музей «Исток». Ее занятия в объединении дополнительного образования студенты ждут с нетерпением — ценят возможность прикоснуться к истории родного края и пообщаться с мудрым, добрым человеком.
Дочь основательницы, Юлия Клярфельд, 25 лет посвятила профессионально-техническому образованию: работала мастером производственного обучения, преподавателем специальных дисциплин и заместителем директора по воспитательной работе. Четыре года назад она перешла в коррекционную школу Выксы на должность заместителя директора. Следом за ней в эту же школу пришел и ее сын Артем.
Молодой педагог признается, что у него, как у любого юноши, были десятки вариантов жизненного пути, но решающим стал «зов крови», звучащий в унисон со школьным звонком. В его семье, по его словам, педагогика — не работа, а воздух, которым дышат. Мама всегда говорила: учить профессии легко, сложно научить человека быть человеком. Артем видел, как она возвращалась домой уставшей, но с горящими глазами, когда очередному трудному подростку что-то удавалось.
Переход в коррекционную школу стал для семьи не просто сменой места работы, а погружением в совершенно иную вселенную, где нет места спешке и шаблонам. Как рассказывает Артем, в обычной школе учитель показывает упражнение — и дети повторяют. Здесь так не работает. Здесь нужно принять ребенка таким, какой он есть, дать ему право выбора при выполнении задания, контролировать и оценивать не только итог, но и каждый шаг. Главная задача, которую он перед собой ставит, — зажечь в ребенке искру, превращающую обязательное упражнение в личное желание совершенствоваться.
Артем преподает адаптивную физическую культуру. Его ученики — дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, ментальными нарушениями. Каждый урок, говорит он, становится вызовом его профессиональной компетенции. Каждый успех здесь измеряется не оценками, а маленькими, но бесценными шагами вперед.