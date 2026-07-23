Педагогическая династия из Выксы помогает детям с особенностями поверить в себя

Переход в коррекционную школу стал для семьи не просто сменой места работы, а погружением в совершенно иную вселенную, где нет места спешке и шаблонам. Как рассказывает Артем, в обычной школе учитель показывает упражнение — и дети повторяют. Здесь так не работает. Здесь нужно принять ребенка таким, какой он есть, дать ему право выбора при выполнении задания, контролировать и оценивать не только итог, но и каждый шаг. Главная задача, которую он перед собой ставит, — зажечь в ребенке искру, превращающую обязательное упражнение в личное желание совершенствоваться.