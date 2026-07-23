Девочка стала жертвой группового насилия подростков

Во время летних каникул дети занятым разным. В одной из деревень Нижегородской области восемь мальчиков от 10 до 14 лет окружили 12-летнюю девочку-соседку и пытались склонить её к «иным действиям сексуального характера». Жертва смогла записать угрозы агрессоров на диктофон смартфона. Ребёнок в шоке. С мальчиками и их родителями поговорили специалисты ПДН. На этом дело не закончилось. Региональный Следком РФ начал свою проверку. Подробности — в материале nn.aif.ru.
«Видала такой?».
О факте группового нападения подростков на несовершеннолетнюю в одной из деревень Лукояновского округа следователи узнали из СМИ. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, идёт процессуальная проверка. Решение будет принято по её итогам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.
«Видала такой?», «А такой?», «Вставай на колени!» — такие фразы подростки кидали своей жертве во время группового нападения. Девочке удалось незаметно включить диктофон на смартфоне. «Они её зажали на велосипедах, никуда не выпускали, “поливали” нецензурной бранью, показывали половые органы. Физически ребёнок не пострадал, морально ей немножко тяжеловато. Она оттуда в истерике едва убежала», — рассказала программе «Кстати» мама пострадавшей девочки.
Ребёнок смог укрыться от ошалевшей компании подростков в одном из ближайших домов, утверждает мать. После случившегося в администрацию Лукояновского округа приехали представители Подразделение по делам несовершеннолетних. С подростками и их родителями провели беседу. Дети извинились перед девочкой. «Я общался с сыновьями. Они не могут объяснить своё поведение. Плачут: “Нас заставили”. Наверное, старшие друзья из компании. Я сам в шоке. Сидят дома, не выпускаем их на улицу», — рассказал отец двоих из подростков.
Доделают задуманное?
Нижегородцы в социальных сетях активно обсуждают случившееся. Людей поражает как поведение подростков, так и взрослых. «В смысле провели беседу? А в следующий раз они доделают задуманное?» — негодует пользователь под ником Екатерина П.
«Один раз сойдёт с рук, можно будет продолжать дальше. Одной беседы здесь явно мало», — согласны пользователь под ником Людмила К.
«Психологическая травма происходит не от физических повреждений, а от ужаса, беспомощности и нарушения личных границ, когда на тебя нападает толпа», — уверена пользователь под ником Екатерина В.
Компания подростков действительно совершила действия, которые могут травмировать психику их жертвы, уверена психотерапевт Марина Локоткова. «Чем это грозит? Возможны сексуальные отклонения, формирование аффективного расстройства. Например, анорексии или булимии. Всё зависит от глубины травматики. Чтобы её не усугубить, однозначно, с ребёнком после произошедшего должен работать психолог», — добавляет Марина Локоткова.
По мнению эксперта, подростки за свой поступок должны быть наказаны. Это не детские шалости, а осознанная жестокость. Причём факт наказания должен стать достоянием общественности. «Иначе девочка будет знать, что в отношении неё можно совершать любые действия, и она абсолютно беззащитна. Опыт беззащитности способен поломать ребёнку всю дальнейшую жизнь», — резюмирует эксперт.
Напомним, школьники в Нижегородской области травят одноклассницу и её семью.