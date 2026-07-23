Девочка стала жертвой группового насилия подростков

Во время летних каникул дети занятым разным. В одной из деревень Нижегородской области восемь мальчиков от 10 до 14 лет окружили 12-летнюю девочку-соседку и пытались склонить её к «иным действиям сексуального характера». Жертва смогла записать угрозы агрессоров на диктофон смартфона. Ребёнок в шоке. С мальчиками и их родителями поговорили специалисты ПДН. На этом дело не закончилось. Региональный Следком РФ начал свою проверку. Подробности — в материале nn.aif.ru.