200 гектаров земли очистили от борщевика в Кстовском районе

Параллельно в районе организовали масштабную противоклещевую (акарицидную) дезинфекцию. В нее вошли местные парки, скверы и дворы жилых домов. Городские службы также занимаются регулярным покосом травы и комплексной уборкой рекреационных зон, включая популярную у жителей зону отдыха у воды «Вишенка» на карьере реки Кудьмы.