200 гектаров земли очистили от борщевика в Кстовском районе

В населенных пунктах Кстовского района завершился масштабный этап борьбы с борщевиком Сосновского, сообщили в пресс-службе городской администрации. За текущий сезон 2026 года специалисты обработали спецсоставами порядка 200 гектаров пораженных территорий.
В районной администрации уточнили, что химическое уничтожение опасного сорняка проходило в два этапа. Сначала подрядные бригады опрыскали растения до начала периода их цветения. Спустя месяц специалисты провели повторную, контрольную обработку земель.
Параллельно в районе организовали масштабную противоклещевую (акарицидную) дезинфекцию. В нее вошли местные парки, скверы и дворы жилых домов. Городские службы также занимаются регулярным покосом травы и комплексной уборкой рекреационных зон, включая популярную у жителей зону отдыха у воды «Вишенка» на карьере реки Кудьмы.
Помимо этого, за первые шесть месяцев 2026 года сотрудники МБУ «Благоустройство» привели в порядок 50 детских игровых комплексов, спилили 170 аварийных деревьев и ликвидировали более 6,5 тысячи кубометров мусора.
По словам начальника учреждения Сергея Алексанова, все плановые мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, очистке контейнерных площадок и ремонту объектов инфраструктуры находятся на строгом контроле и проводятся в непрерывном режиме.
Ранее сообщалось, что прилегающую территорию к IT-кампусу «Неймарк» избавят от борщевика.