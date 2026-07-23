Движение транспорта ограничат на парковках нижегородского парка имени 1 Мая 25 июля

С 00:01 до 20:00 25 июля будет ограничено движение транспорта по улице Октябрьской Революции (на автомобильных парковках парка имени 1 Мая) в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно уточнить по телефону справочной службы: 417 17 07.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.