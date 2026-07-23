Движение транспорта ограничат на парковках нижегородского парка имени 1 Мая 25 июля

С 00:01 до 20:00 25 июля будет ограничено движение транспорта по улице Октябрьской Революции (на автомобильных парковках парка имени 1 Мая) в связи с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.