Еще 100 комплексов фотовидеофиксации установят в Нижегородской области

Еще 100 комплексов фотовидеофиксации планируют установить в Нижегородской области до конца 2026 года. Об этом стало известно на заседании комитета Законодательного Собрания региона по транспорту и дорожному хозяйству.
Как сообщил и.о. директора Центра развития транспортных систем Александр Бачурин, 75 новых комплексов разместят на регулируемых перекрестках, еще 25 — на линейных участках дорог и пешеходных переходах. Всего в рамках концессионного соглашения в регионе предусмотрена установка 400 комплексов.
В настоящее время система фотовидеофиксации включает 548 комплексов, из которых 444 — стационарные, 100 — передвижные и четыре — мобильные. Камеры устанавливают в первую очередь в местах концентрации ДТП. В 2025 году комплексы появились во всех 86 выявленных очагах аварийности, а с этого же года проводится ежеквартальный анализ дорожной обстановки для оперативного выявления новых опасных участков.
В 2025 году камеры зафиксировали нарушения, по которым было вынесено более 2,5 млн штрафов на общую сумму 2,365 млрд рублей, а в бюджет взыскали 1,785 млрд рублей. За первые пять месяцев 2026 года количество постановлений увеличилось на 53,5%, а сумма взысканий выросла на 179,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С прошлого года комплексы начали фиксировать использование мобильного телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности.
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