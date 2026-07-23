Еще 100 комплексов фотовидеофиксации установят в Нижегородской области

В настоящее время система фотовидеофиксации включает 548 комплексов, из которых 444 — стационарные, 100 — передвижные и четыре — мобильные. Камеры устанавливают в первую очередь в местах концентрации ДТП. В 2025 году комплексы появились во всех 86 выявленных очагах аварийности, а с этого же года проводится ежеквартальный анализ дорожной обстановки для оперативного выявления новых опасных участков.