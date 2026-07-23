Во Владимирской области более 1,2 тыс. работодателей получили господдержку

Свыше 1,2 тыс. работодателей во Владимирской области в первой половине 2026 года воспользовались господдержкой по национальному проекту «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
Например, кадровый центр «Работа России» оказывает им содействие в подборе сотрудников. Достаточно разместить вакансии на одноименном портале и направить заявку. Далее консультанты подберут подходящих кандидатов, а при их отсутствии предложат альтернативные варианты, например, специалистов смежных профессий или потенциальных сотрудников из других регионов.
Также работодателям доступны различные субсидии. Эти средства предназначены для трудоустройства отдельных групп сотрудников, создания мест для людей с инвалидностью или привлечения персонала с других территорий. Субсидии можно направить, например, на компенсацию переезда персонала или оснащение инклюзивных рабочих мест.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.