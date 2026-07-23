В Брянске выбрали победительницу этапа программы «Мама‑предприниматель»

Региональный этап программы «Мама‑предприниматель» прошел в Брянске по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Победителем стала Евгения Морозова, сообщили в областном центре «Мой бизнес».
Всего в региональном этапе приняли участие 36 женщин. Они прошли пятидневный интенсив: проработали бизнес‑модели, отточили навыки презентации, изучили юридические, маркетинговые и финансовые аспекты предпринимательства. Во время программы для них также были организованы экскурсии на действующие предприятия выпускниц прошлых лет.
Победительница регионального этапа программы Евгения Морозова представила проект по производству обогащенных замороженных продуктов. Она получила денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Данные средства Евгения планирует потратить на приобретение камеры шоковой заморозки. Такое оборудование позволяет сохранять питательную ценность продукции и продлевать ее срок годности. Также победительница может представить Брянскую область на федеральном этапе программы осенью 2026 года.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.