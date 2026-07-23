В Брянске выбрали победительницу этапа программы «Мама‑предприниматель»

Всего в региональном этапе приняли участие 36 женщин. Они прошли пятидневный интенсив: проработали бизнес‑модели, отточили навыки презентации, изучили юридические, маркетинговые и финансовые аспекты предпринимательства. Во время программы для них также были организованы экскурсии на действующие предприятия выпускниц прошлых лет.