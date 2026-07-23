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Очевидцы: на Шпандине байкер «вошёл в дверь» микроавтобуса, на месте работают ГАИ и скорая

Место аварии огородили сигнальными конусами.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Суворова питбайк врезался в бок микроавтобуса, на месте работают ГАИ и скорая. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, информацию подтверждает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в четверг, 23 июля, около 13:10 возле дома № 143. По предварительным данным, перед столкновением водитель Hyundai начал разворачиваться. Байкер получил травмы. Инспекторы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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