Очевидцы: на Шпандине байкер «вошёл в дверь» микроавтобуса, на месте работают ГАИ и скорая

В Калининграде на улице Суворова питбайк врезался в бок микроавтобуса, на месте работают ГАИ и скорая. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы, информацию подтверждает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в четверг, 23 июля, около 13:10 возле дома № 143. По предварительным данным, перед столкновением водитель Hyundai начал разворачиваться. Байкер получил травмы. Инспекторы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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