Корабль «Морской почты» будет работать в Кронштадте с 23 по 26 июля

Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что проект стал важной частью жизни Кронштадта. Он подчеркнул, что «Морская почта» помогает людям отправлять тёплые слова морякам и их близким по всей стране. В прошлом году было отправлено более 6500 открыток, и в этом году ожидается не менее 10 тысяч.