Корабль «Морской почты» будет работать в Кронштадте с 23 по 26 июля

23 июля на Якорной площади в Кронштадте, под куполами Морского собора, открылась «Морская почта», приуроченная к Дню ВМФ. Это мероприятие стало самым масштабным за четырёхлетнюю историю совместного проекта «Петербургского дневника», «Почты России», администрации Кронштадтского района и Комитета по печати.
Дизайнеры создали восемь уникальных авторских открыток, включая открытку к 330-летию флота, открытку, посвящённую Кронштадту, и серию, приуроченную к 85-летию Таллинского перехода. Каждый желающий может бесплатно отправить карточку в любую точку России.
Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что проект стал важной частью жизни Кронштадта. Он подчеркнул, что «Морская почта» помогает людям отправлять тёплые слова морякам и их близким по всей стране. В прошлом году было отправлено более 6500 открыток, и в этом году ожидается не менее 10 тысяч.
«Морская почта» будет принимать отправления 23, 24 и 25 июля с 13:00 до 19:00, а 26 июля — с 11:00 до 18:00.