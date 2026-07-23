Сумма взысканий за нарушения ПДД в Нижегородской области выросла в 1,7 раза

В 2025 году было вынесено 2,5 млн постановлений о штрафах на 2,3 млрд руб., из которых удалось взыскать около 1,8 млрд руб. С 2026 года в Нижегородской области камеры фиксируют непристегнутые ремни безопасности водителей и пассажиров, расширена сеть камер, которые фиксируют использование телефона за рулем.