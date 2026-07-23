Семь боеприпасов времен ВОВ взорвали в Воронежской области

22 июля в Воронежской области взрывотехники уничтожили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Снаряды ликвидировали на установленной подрывной площадке в Каширском районе.
В результате взорвали пять артиллерийских снарядов 45-миллиметрового калибра, противопехотную мину и 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Заявку на уничтожение боеприпасов подала администрация Рамонского района.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше