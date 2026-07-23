4,7 тысячи жителей Борского района остались без света из-за грозы

Штормовой ветер повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередачи. В первые три часа после дождя энергетики восстановили подачу электричества примерно на половине объектов. К полуночи все системы уже работали от сети либо на резервных источниках питания. Коммунальные службы оперативно расчистили тротуары и дороги.