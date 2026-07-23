4,7 тысячи жителей Борского района остались без света из-за грозы

Залповый ливень, обрушившийся на Нижегородскую область 22 июля, оставил без электроснабжения 4,7 тысячи жителей Борского района. Всего от непогоды пострадали 32 населенных пункта, сообщил глава округа Алексей Боровский.
Штормовой ветер повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередачи. В первые три часа после дождя энергетики восстановили подачу электричества примерно на половине объектов. К полуночи все системы уже работали от сети либо на резервных источниках питания. Коммунальные службы оперативно расчистили тротуары и дороги.
По словам Боровского, электроснабжение большинства населенных пунктов уже восстановлено. Работы продолжаются по отдельным участкам города, деревням и конкретным домовладениям.
«Полное завершение работ силами 10 собственных и приданных бригад энергетиков ожидается сегодня», — сообщил Алексей Боровский.
Уборка завалов во дворах, палисадниках и вдоль дорог продолжится еще около недели из-за большого объема повреждений.
Ранее сообщалось, что городские службы ликвидировали основные последствия залпового ливня, который прошел в Нижнем Новгороде 22 июля.