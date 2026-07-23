Накаркаешь разлуку! Что настрого запрещено в Ольгин день, 24 июля 2026 года

Да, в этот день отмечается один из самых необычных праздников — Международный день заботы о себе. И это не об эгоизме. Это о тишине в голове, о праве на отдых и о том, что такой «здоровый эгоизм» иногда бывает жизненно необходим, ибо «из пустого чайника чаю никому не нальешь».