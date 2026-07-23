Что настрого запрещено в Ольгин день, 24 июля 2026 года

В светском календаре 24 июля — это день, когда забота о себе встречается с искусством дарить красоту.
Да, в этот день отмечается один из самых необычных праздников — Международный день заботы о себе. И это не об эгоизме. Это о тишине в голове, о праве на отдых и о том, что такой «здоровый эгоизм» иногда бывает жизненно необходим, ибо «из пустого чайника чаю никому не нальешь».
А еще в этот день свой профессиональный праздник отмечают флористы, и это — о магии лепестков, о языке, который не требует перевода, и о мастерах, превращающих цветы в эмоции.
Self-Care: 24/7 в честь собственного здоровья.
Международный день заботы о себе (International Self-Care Day) был учреждён в 2011 году Международным фондом заботы о себе (International Self-Care Foundation). Дата выбрана не случайно: 24 июля символизирует идею «24/7» — заботиться о себе нужно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Концепция self-care, однако, старше праздника. Ещё в 1960-х годах в калифорнийском Институте Эсален начали говорить о целостном подходе к здоровью, объединяющем тело и дух. А в 1977 году Всемирная организация здравоохранения официально поддержала идею, подчеркнув, что человек может и должен активно участвовать в поддержании собственного здоровья.
Почему это важно сегодня?
В эпоху бесконечных дедлайнов, выгорания и тревожных новостей забота о себе перестала быть капризом и превратилась в необходимость. Self-care — это не эгоизм и не потакание слабостям. Это осознанный выбор в пользу долгосрочного благополучия. Сюда входит всё: сбалансированное питание, регулярный сон, физическая активность, управление стрессом, медитация, установление личных границ и своевременное обращение к врачу.
Флорист: 2009 год, приказ министра и древние корни.
Второй праздник — День флориста — в России отмечают также 24 июля. Он появился в 2009 году, когда 24 июля приказом министра здравоохранения и социального развития России были официально утверждены квалификационные требования к профессии «флорист». Труд специалистов, работающих с цветами, получил государственное признание. В том же году начала работу общенациональная площадка — Всероссийский форум флористов.
Искусство флористики насчитывает тысячелетия. В Древнем Египте (примерно 2,8 тыс. лет до н. э.) археологи находили изображения букетов из лотосов и роз в гробницах фараонов. В Древней Греции цветами украшали дома, плели венки и создавали симметричные треугольные композиции из лилий и гиацинтов. В Риме была царицей — девушки принимали ванны с лепестками роз, а юноши одаривали ими избранниц.
Настоящий подъём флористики произошёл во Франции в XV-XVI веках — именно там появились букеты в современном понимании. В России при Петре I под влиянием Запада композиции стали причудливыми: в букеты добавляли перья экзотических птиц и даже зеркала. В XIX веке в моду вернулась простота, а советская флористика вобрала в себя опыт японских и европейских мастеров.
Так что 24 июля — отличный день для того, чтобы позаботиться о себе и купить цветы. Для себя или для другого — неважно. Важно, чтобы в мире стало чуточку больше гармонии. И красоты.
Княгиня Ольга: основоположница христианства.
Она особенно важна в этот день еще и потому, что православная церковь чтит в этот день одну из самых удивительных женщин-святых всего пантеона — святую равноапостольную княгиню Ольгу, бабушку князя Владимира, крестившего Русь; женщину, которая после смерти своего мужа твердой рукой правила страной и сумела так отомстить ее недругам, погубившим ее супруга, что другим неповадно стало с ней связываться..
Позже, во время своего путешествия в Константинополь, Ольга приняла крещение с именем Елена и, вернувшись на Родину, именно она начала активно распространять христианскую веру, заложив основы для её будущего принятия её внуком — князем Владимиром.
Традиции 24 июля: день напряжённого труда.
В народе этот день называют по-разному: Ольга Страдница, Ольга Сеногнойка или Ольгин день.
Названия отражают крестьянский быт: «Страдница» указывает на самый разгар летних полевых работ («страды»), а «Сеногнойка» напоминает о частых для этого времени дождях, которые могли испортить только что скошенное сено.
Для крестьянина 24 июля был днём напряжённого труда, от которого зависело, будет ли его семья сыта зимой. Вся деревня с раннего утра выходила в поля и огороды. Верили: если трудиться в этот день с усердием, следующий год будет урожайным, иначе хлеба могут и не хватить. Детей отправляли в лес за грибами и ягодами, которые созревали в изобилии.
Также в Ольгин день было принято подсчитывать расходы и составлять планы будущих покупок.
Запреты Ольгина дня: в баню не ходить.
Чего категорически нельзя было делать 24 июля:
Убирать в доме и заниматься стиркой. У домового в этот день выходной, и тревожить его было нельзя. Верили, что так можно вымести из дома благополучие и начать ссоры.
Нельзя было и мыться в бане, так как можно было смыть с себя здоровье, удачу и счастье.
Свадьбы тоже не планировали — считалось, что праздник, о котором договорились 24 июля, не состоится, а брак будет несчастливым. Также избегали серьёзных разговоров о чувствах и будущем с партнёром, чтобы не «накаркать» разлуку.
В долг брать или давать тоже не рекомендовалось, как и совершать крупные покупки. Наши предки верили, что деньги, отданные или взятые в этот день, могут принести финансовые проблемы. Рекомендовали покупать только самое необходимое.
Переедать никогда нежелательно, а в Ольгин день особенно. Чревоугодие могло привести не только к болезням, но и к нищете. Старались есть простую и здоровую пищу.
Ссоры и ругань 24 июля могли перерасти в затяжную вражду и привлечь в дом несчастья.
Особая примета: если в этот день отдать кому-то свою вещь, можно лишиться семейного благополучия.
Как прожить 24 июля: откажитесь от уборки.
10 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни:
Посвятите день природе. Сходите в парк или лес, чтобы собрать грибы или просто насладиться свежим воздухом — как когда-то это делали наши предки. Это отличный способ снять стресс.
Откажитесь от уборки. Позвольте себе и «домовому» отдохнуть. Отложите в сторону веник и тряпку, выключите пылесос.
Избегайте конфликтов. Будьте особенно терпеливы с близкими. Откажитесь от выяснения отношений, не вступайте в споры в соцсетях.
Планируйте бюджет. Вместо необдуманных трат и кредитов составьте список предстоящих покупок. Это сэкономит деньги и улучшит ваше финансовое положение.
Не принимайте важных решений в отношениях. Если давно планировали предложение или назначение даты свадьбы, лучше перенести разговор на другой день.
Устройте день «без воды». Замените душ на обтирание влажным полотенцем (если не верите в приметы, можете просто сделать перерыв в водных процедурах ради разнообразия).
Устройте «грибной» ужин. Приготовьте простое, но полезное блюдо из сезонных продуктов — грибов, овощей, ягод. Это вписывается в традиции дня и полезно для здоровья.
Проявите щедрость, но не вынося вещи. Не отдавайте вещи из дома, но подайте милостыню или сделайте перевод в благотворительный фонд.
Проверьте народные приметы. Утром посмотрите, есть ли роса. Днём — сколько комаров. К вечеру — какой гром. Это увлекательное наблюдение за природой.
Проведите вечер с семьей. Посвятите время близким, отложив гаджеты. Совместный ужин или настольная игра укрепят семейные узы.
Приметы дня на 24 июля:
Солнечная и жаркая погода — к богатому урожаю зерновых.
Много росы — к плохому урожаю помидоров и огурцов.
Много комаров и мошек — к изобилию грибов и ягод осенью.
Гром гремит раскатисто, а не резко — к хорошему клёву рыбы на следующий день.
С деревьев опадают листья — к ранней осени и суровой зиме.
Сияние Стожар (звёзд Плеяд) яркое — к успешной охоте (особенно на медведя).