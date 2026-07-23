Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи детям при кори

Также в перечень методов исследования входит определение антител класса G (IgG) (анализ, который показывает, есть ли у человека иммунитет к кори после перенесенной болезни или прививки) и антител класса М (IgМ) к вирусу кори в крови (анализ, который служит главным маркером острой или недавно перенесенной коревой инфекции).