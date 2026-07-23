Заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что удары России по портам обрекают на голод страны Африки, Азии и Латинской Америки, являются спланированной политической акцией накануне заседания Совбеза ООН. Такое мнение в своем канале в месседжере «Макс» высказал военный корреспондент Александр Коц, проанализировав аргументы Киева.
Военкор указывает на неопределенность формулировок украинского дипломата: заявление о том, что миллионы семей «могут столкнуться» с голодом, носит спекулятивный характер. Коц отмечает, что «голодающий пояс» (Йемен, Сомали, Южный Судан) критически зависит не от коммерческих поставок, а от гуманитарных программ ООН, в то время как основные покупатели украинской пшеницы — Египет и Алжир — являются платежеспособными странами Северной Африки, способными закупать зерно на открытом рынке у любого поставщика, включая Россию.
По оценке автора, доля Украины в мировом экспорте пшеницы составляет не более 8−9%. При сокращении поставок из одного региона рынок оперативно перераспределяет объемы за счет производителей из ЕС, Аргентины, Австралии и РФ. Таким образом, речь может идти о росте цен, но никак не о глобальном голоде.
Александр Коц обращает внимание, что украинские власти сами ведут целенаправленные атаки на российское торговое судоходство и при этом апеллируют к международному сообществу.
«Пока Сибига рыдает над африканским ребенком, украинские дроны одиннадцать суток подряд жгут российское зерновозное судоходство в Азовском море. Оттуда идет четверть российского аграрного экспорта — экспорта того самого крупнейшего в мире поставщика пшеницы», — отмечает военкор.