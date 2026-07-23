Военкор указывает на неопределенность формулировок украинского дипломата: заявление о том, что миллионы семей «могут столкнуться» с голодом, носит спекулятивный характер. Коц отмечает, что «голодающий пояс» (Йемен, Сомали, Южный Судан) критически зависит не от коммерческих поставок, а от гуманитарных программ ООН, в то время как основные покупатели украинской пшеницы — Египет и Алжир — являются платежеспособными странами Северной Африки, способными закупать зерно на открытом рынке у любого поставщика, включая Россию.