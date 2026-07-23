О реакции нижегородцев на отмену налички в автобусах рассказали в Минтрансе

В Нижнем Новгороде не зафиксировано недовольства из‑за отказа от наличных при оплате проезда. Об этом сообщили в NewsNN со ссылкой на заместителя главы регионального Минтранса Дениса Рябинина.
В ведомство не поступало жалоб или просьб вернуть возможность расплачиваться наличными в общественном транспорте.
С июля в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах города принимают к оплате только безналичные варианты — через мобильное приложение, банковскую или транспортную карту. Как пояснил чиновник, ещё до вступления нововведения в силу порядка 99% пассажиров пользовались именно такими способами расчёта.
Руководитель министерства полагает, что жители Нижнего Новгорода оперативно адаптировались к изменениям. По его словам, у значительной части горожан уже есть банковские карты, а многие дополнительно приобрели транспортные.
В перспективе в регионе намерены развивать альтернативные варианты оплаты. В частности, прорабатывается возможность расчёта через Bluetooth с использованием приложения «Яндекс GO».
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