О реакции нижегородцев на отмену налички в автобусах рассказали в Минтрансе

С июля в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах города принимают к оплате только безналичные варианты — через мобильное приложение, банковскую или транспортную карту. Как пояснил чиновник, ещё до вступления нововведения в силу порядка 99% пассажиров пользовались именно такими способами расчёта.