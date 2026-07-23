Жители Прикамья смогут прогуляться на речном теплоходе по Пушкиной карте

Жители Пермского края смогут прогуляться на речном теплоходе по Пушкиной карте, передаёт «Новый Компаньон».
Для посетители музея «Хохловка» организовали речные прогулки на теплоходе «Юнга Камы». В речное путешествие можно будет отправиться, оплатив билет по Пушкинской карте.
Поездки на теплоходах состоятся в периоды с 1−2 и с 4−9 августа. Посетителям доступны две программы:
«На холмах и на воде» (0+): включает неограниченное время пребывания на территории музея и прогулку на теплоходе;
«Музейная бухта» (0+): сборная экскурсия по «Хохловке» в сочетании с речной прогулкой.
Напомним, 25 и 26 июля в Перми состоится многожанровый фестиваль «Причал» (0+). Полная программа мероприятий — в материале сайта perm.aif.ru.